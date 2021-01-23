В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Азии

https://static.news.ru/photo/00a62b00-5e47-11eb-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранительным органам в Нидерландах удалось задержать одного из самых влиятельных наркобаронов азиатского региона Це Чи Лопа, известного также как «Эль Чапо из Азии». Он находился в международном розыске последние два года, к поискам международного преступника был подключён Интерпол.

57-летнего Це Чи Лопа — выходца из Китая, имеющего канадское гражданство — взяли под стражу 22 января в одном из нидерландских аэропортов. Полиция задержала его на борту самолёта, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что он руководил несколькими ячейками мафии в Китае, занимающейся синтезированием и распространением наркотических веществ. Це Чи Лопа считают одним из крупнейших в мире торговцев метамфетамином. По данным австралийских спецслужб, около 70% чёрного рынка наркотиков в Австралии принадлежало возглавляемому им синдикату «Сэм Гор».

Управление ООН по наркотикам и преступности оценивает доходы «Эль Чапо из Азии» от незаконной деятельности в диапазоне от $10 до $23 млрд в год. Он был объявлен в розыск в 20 странах, в том числе в Китае, Канаде, Японии, Таиланде, США, Мьянме и т. д.

До недавнего времени не удавалось выяснить местонахождение наркобарона, он тщательно скрывался от властей, однако в то же время ходили слухи, что он иногда закатывал роскошные вечеринки. Однажды пошли слухи, что в одном из казино в Макао он проиграл $85 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, сын колумбийского нарокобарона Пабло Эскобара Роберто Сендойя Эскобар заявлял, что обладает информацией о том, где хранятся пропавшие сокровища картеля. Он отметил, что ему точно не известно, шифр к каким именно сокровищам у него есть. По его словам, в тайнике хранятся не наличные, но что-то очень ценное.