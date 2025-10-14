Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:53

Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах

Такер Карлсон обвинил женщин-лидеров в кровожадности

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

Женское лидерство ведет к увеличению уровня насилия, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой Алексом Джонсоном. По его мнению, слабое мужское лидерство провоцирует проявление жестокости у представительниц прекрасного пола. Запись разговора опубликована на сайте Карлсона.

Женское лидерство ведет к насилию, и вы это видите. На самом деле, жены большевиков были более кровожадными, чем они сами. Я не знаю точно, что это такое <…> В женском лидерстве есть что-то такое, что очень быстро приводит к насилию. И вы видите это в поддержке войны на Украине, которая похожа на убийство мужского населения целой страны, — сказал Карлсон.

Особую критику Карлсона вызвала практика призыва женщин в армию, которая получает распространение в некоторых странах Европейского союза. Журналист назвал подобные инициативы «постыдными и отвратительными», подчеркнув, что истинное предназначение армии заключается исключительно в защите женщин и детей.

Ранее Карлсон заявил, что США должны лишать гражданства тех американцев, которые служили в иностранной армии, в том числе украинской. По его мнению, такие люди не разделяют приоритеты Соединенных Штатов.

Такер Карлсон
женщины
насилие
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.