Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах

Женское лидерство ведет к увеличению уровня насилия, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой Алексом Джонсоном. По его мнению, слабое мужское лидерство провоцирует проявление жестокости у представительниц прекрасного пола. Запись разговора опубликована на сайте Карлсона.

Женское лидерство ведет к насилию, и вы это видите. На самом деле, жены большевиков были более кровожадными, чем они сами. Я не знаю точно, что это такое <…> В женском лидерстве есть что-то такое, что очень быстро приводит к насилию. И вы видите это в поддержке войны на Украине, которая похожа на убийство мужского населения целой страны, — сказал Карлсон.

Особую критику Карлсона вызвала практика призыва женщин в армию, которая получает распространение в некоторых странах Европейского союза. Журналист назвал подобные инициативы «постыдными и отвратительными», подчеркнув, что истинное предназначение армии заключается исключительно в защите женщин и детей.

Ранее Карлсон заявил, что США должны лишать гражданства тех американцев, которые служили в иностранной армии, в том числе украинской. По его мнению, такие люди не разделяют приоритеты Соединенных Штатов.