Сын Трампа высмеял политиков США после их встречи с Зеленским Трамп-младший высмеял Пелоси и Макконнелла после их встречи с Зеленским в Киеве

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси / Фото Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла. Поводом для насмешки стал их визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Сын Трампа разместил в соцсети фотоколлаж. Его он составил из снимков встречи в Киеве и фотографии пожилой американки, протестующей в Вашингтоне против президента Джо Байдена. На фотографии женщина стоит с флагом США в руках и улыбается в объектив камеры.

Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США. — NEWS.ru), считают безопасными поездки в «зону активных боевых действий»? — задался вопросом Трамп-младший.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 1 мая заявил: переговоры с Нэнси Пелоси в Киеве продлились 4 часа и были «очень предметными». Обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США, рассказал украинский лидер.