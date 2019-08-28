https://static.news.ru/photo/4e49bce0-c97a-11e9-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Письмо брата и сестры из США собственной матери, в котором те возмущаются тем, что та испортила им лето, увидело широкий свет спустя 15 лет. Джон и Карла Макинни написали его после того, как обнаружили, что их «водяные бомбочки» выброшены на помойку.

Этот инцидент испортил им каникулы, утверждали дети. В свои 8 и 11 лет соответственно они посчитали проблему крайне серьёзной, передаёт Life . Много лет спустя Джон решил опубликовать гневное послание в своём Twitter -аккаунте. Оказалось, всё это время мама бережно хранила письмо.

mam just handed me a note my sister and I wrote to her when we were 8 and 11 because she threw out a packet of water balloons we had bought on holiday pic.twitter.com/9prZuAzWDF — john (@Scarlet4UrMa) 22 august 2019

Как следует из текста, дети восприняли произошедшее как домашний арест и напомнили, что она лично давала им деньги на приобретение «бомбочек». Джон и Карла напомнили матери, как она жалуется на то, что они мало гуляют. Однако, отметили дети, стоило им выйти на улицу, мама снова начинала ругаться.

Спасибо, что разрушила первые дни нашего лета. Надеюсь, ты счастлива, — написали обиженные дети.

Письмо, которое было опубликовано 22 августа, стало «вирусным». С тех пор твитом поделилось более тысячи пользователей, а «лайкнули» его почти 15 тысяч раз.

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