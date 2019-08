Этот инцидент испортил им каникулы, утверждали дети. В свои 8 и 11 лет соответственно они посчитали проблему крайне серьёзной, передаёт Life . Много лет спустя Джон решил опубликовать гневное послание в своём Twitter -аккаунте. Оказалось, всё это время мама бережно хранила письмо.

mam just handed me a note my sister and I wrote to her when we were 8 and 11 because she threw out a packet of water balloons we had bought on holiday pic.twitter.com/9prZuAzWDF