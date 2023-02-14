Суд в США признал виновным россиянина Клюшина по делу о киберпреступлениях

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Жюри присяжных федерального суда в Бостоне штата Массачусетс вынесло во вторник обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях, сообщает Reuters. По данным агентства, гражданина России признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Суд присяжных в США признал состоятельного российского бизнесмена со связями в Кремле виновным в том, что он и другие лица заработали десятки миллионов долларов за взлом компьютерных сетей США для получения секретной информации о компаниях, которые они использовали для торговли, — сказано в публикации.

Согласно материалам дела, группа россиянина могла нанести ущерб в $90 млн. Сам Клюшин свою вину не признает. Отмечается, что ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.

Мы крайне разочарованы, но уважаем решение суда, — заявила защита Клюшина.

Россиянина задержали 21 марта 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл на отдых с семьей. Федеральное управление юстиции страны приняло запрос США на экстрадицию к исполнению. Клюшин попытался обжаловать решение, однако ему было в этом отказано, 18 декабря россиянина экстрадировали в США. Клюшин обвиняется в причастности к хакерским атакам против американских компаний и проведении финансовых операций на основании похищенной персональной информации.