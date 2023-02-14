«Американец пожмет плечами»: политолог оценил шансы Хейли на выборах в США Политолог Гиндлер усомнился в узнаваемости Хейли, решившей участвовать в выборах президента США

Фото: RNC Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никки Хейли

Республиканская партия США вряд ли возьмется за раскрутку президентской кампании бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда при ООН Никки Хейли, предположил в разговоре с NEWS.ru американский политический обозреватель Игорь Гиндлер. По его словам, у Хейли нет узнаваемости, а для американцев это важнее политической программы.

В США заявиться на президентскую гонку может абсолютно любой человек, который родился в США, старше 35 лет и у которого есть средства внести залог. Но иметь формальное право баллотироваться и иметь шансы на победу — совершенно разные вещи. Для американцев вообще важнее не политическая программа кандидата, а его name recogniton, узнаваемость. Так вот у Хейли ее нет. Спроси у любого американца за пределами Южной Каролины, кто такая Никки Хейли, он только пожмет плечами, — указал Гиндлер.

По словам эксперта, попытка идти на выборы самовыдвиженцем для Хейли будет проигрышной хотя бы потому, что до сих пор в Соединенных Штатах не было прецедентов, когда самостоятельные кандидаты добивались успехов «выше уровня фона».

Если она решит проводить президентскую кампанию независимо — не вопрос, это даже выгодно с той точки зрения, что она попадет сразу в финал, минуя довольно унизительную процедуру праймериз. Но избиратели в США очень не любят кандидатов, которые пробуют пролезть в финал вне очереди. Поэтому Хейли надо идти на выборы от своей Республиканской партии. Но не факт, что это надо партии, у которой могут быть другие кандидаты, которых не надо представлять общественности и раскручивать с нуля, — поясняет политолог.

Гиндлер отметил, что даже Дональд Трамп, «который в состоянии купить всё рекламное время на всех телеканалах», все-таки предпочитает идти на выборы от партии, а не сам по себе.

Хейли официально объявила о своем участии в президентской гонке на выборах США в 2024 году. До этого она заявляла, что не будет баллотироваться, если в выборах примет участие Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа так и не обнародовал исследование случаев нарушения в ходе процедуры голосования в стране на выборах 2020 года. По данным издания Washington Post, исследовательская фирма оспорила многие утверждения экс-президента и не нашла доказательств его победы.