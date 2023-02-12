WP: штаб Трампа скрыл выводы аналитиков о поражении на выборах 2020 года

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Дональд Трамп

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа после поражения на выборах 2020 года заказывал исследование случаев нарушения в ходе процедуры голосования в стране, однако так и не обнародовал результаты. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, исследовательская фирма оспорила многие утверждения экс-президента и не нашла доказательств его победы.

Сообщается, что штаб оплатил работу исследователей из консалтинговой компании Berkeley Research Group. Те должны были изучить выборы в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне и Неваде, дабы обнаружить там случаи нарушения и мошенничества, о которых можно было бы заявить публично и в судах. По словам собеседников издания, были изучены неисправности машин для голосования, случаи голосования умерших людей и любые свидетельства, которые помогли бы Трампу показать, что он победил. Однако ни один из выводов аналитиков не был представлен в суде или публично.

Фирма оспаривала многие из теорий Трампа и не могла предложить никаких доказательств того, что он — законный победитель выборов, — разъясняет ситуацию издание.

Исследование проводилось в последние недели 2020 года, над отчетом работали около десяти человек, включая эконометристов, которые используют статистику для моделирования и прогнозирования исходов. Эксперты отметили некоторые аномалии в ряде штатов и необычные закономерности данных, а также ряд случаев, при которых могли быть обойдены законы, однако в результате они пришли к выводу, что данные отклонения не имели серьезного значения для определения победителя народного волеизъявления.

В настоящее время Дональд Трамп продолжает заявлять, что победил на выборах президента в 2020 году, но лишился права на второй срок из-за подтасовки результатов.

Ранее Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.

Также Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Политик пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него. Он подчеркнул, что если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах 2020 года, конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился.