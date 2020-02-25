https://static.news.ru/photo/fcd7fe2a-5746-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого присяжные признали виновным в двух эпизодах сексуального насилия, останется под стражей до оглашения приговора. Финальное заседание манхэттенского суда в Нью-Йорке назначено на 11 марта.

Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставить Вайнштейна под домашним арестом по состоянию здоровья, пишет The New York Times.

По словам адвоката Донны Ротунно, «битва не закончится» и после вердикта 11 марта процесс продолжится в апелляции.

Присяжные признали Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из четырёх. Жюри не согласилось, что продюсер совершил два изнасилования, за которые ему грозил пожизненный срок, но поддержало пункты, по которым мужчина может получить до 25 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, в сексуальных домогательствах Вайнштейна обвинили более 80 женщин, среди которых — голливудские звёзды Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. В суде выступили шесть потерпевших.