Суборбитальный полёт с Безосом продали за $28 млн

$28 млн заплатил неизвестный покупатель за возможность отправиться в суборбитальный полёт на корабле New Shepard американской компании Blue Origin вместе с богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом. Об этом сообщается на сайте компании.
Полёт
В торгах участвовали 7600 человек из 159 стран.
Суборбитальный корабль New Shepard стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершит вертикальную посадку. Сама капсула поднимется на высоту около 105 километров над планетой, после чего приземлится с использованием парашютов.
Имя победителя станет известно в течение нескольких недель. Тогда же озвучат и имя четвёртого члена экипажа.
Анонс предстоящего космического путешествия Джефф Безос разместил в своем Instagram.