Суборбитальный полёт с Безосом продали за $28 млн

https://static.news.ru/photo/d956e092-2370-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

$28 млн заплатил неизвестный покупатель за возможность отправиться в суборбитальный полёт на корабле New Shepard американской компании Blue Origin вместе с богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом. Об этом сообщается на сайте компании.

Полёт назначен на 20 июля этого года. Покупатель, чьё имя не раскрывается, отправится в полёт вместе с основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и его братом Марком. Полёт продлится около 11 минут.

В торгах участвовали 7600 человек из 159 стран.

Суборбитальный корабль New Shepard стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершит вертикальную посадку. Сама капсула поднимется на высоту около 105 километров над планетой, после чего приземлится с использованием парашютов.

Имя победителя станет известно в течение нескольких недель. Тогда же озвучат и имя четвёртого члена экипажа.

Анонс предстоящего космического путешествия Джефф Безос разместил в своем Instagram.