Миллиардер из США вместе с братом отправится в космос

https://static.news.ru/photo/9d70a726-c788-11eb-a62c-96000091f725_660.jpg Джефф Безос Фото: Dennis Van Tine via www.imago-images.de/Global Look Press

57-летний основатель и глава компании Amazon Джефф Безос полетит в космос 20 июля вместе со своим братом. Об этом событии он написал пост в своём Instagram.

С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом, — сообщил бизнесмен.

Помимо Amazon миллиардер владеет компанией Blue Origin, которая организует этот полёт на корабле New Shepard. Вместе с богатейшими людьми в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Подать заявку для участия нужно до 10 июня. Сейчас в аукционных торгах уже зарегистрированы шесть тысяч человек из 143 стран.

Примечательно, что Безос решил покинуть пост гендиректора Amazon 5 июля. В этот день в 1994 году он учредил компанию.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал первый беспилотный полёт на Марс в 2024 году. Он также считает, что в 2026 году к этой планете уже могут отправиться астронавты. При этом бизнесмен отметил, что часть из них могут умереть в полёте.