Миллиардер из США вместе с братом отправится в космос

Помимо Amazon миллиардер владеет компанией Blue Origin, которая организует этот полёт на корабле New Shepard. Вместе с богатейшими людьми в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Подать заявку для участия нужно до 10 июня. Сейчас в аукционных торгах уже зарегистрированы шесть тысяч человек из 143 стран.
Примечательно, что Безос решил покинуть пост гендиректора Amazon 5 июля. В этот день в 1994 году он учредил компанию.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал первый беспилотный полёт на Марс в 2024 году. Он также считает, что в 2026 году к этой планете уже могут отправиться астронавты. При этом бизнесмен отметил, что часть из них могут умереть в полёте.