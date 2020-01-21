Фото: Kevin Galvin/Global Look Press

Сотрудники иммиграционной службы США депортировали из страны 24-летнего гражданина Ирана, прилетевшего обучаться в частном исследовательском университете в Бостоне.

Мохаммеда Шахаба Дехгани Хоссейна Абади выслали из Штатов после того, как американская Служба таможенного и пограничного контроля объявила об усилении мер безопасности на фоне напряжённости в отношениях с Ираном, отмечает Reuters.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен призывала остановить депортацию молодого человека и бороться с «ксенофобной политикой» президента США Дональда Трампа. Согласно официальным бумагам, иранский студент был выслан из-за опасений, что он останется в Штатах после истечения срока действия его визы. Студенческую визу Абади получил около недели назад, однако она была аннулирована, когда иранец прилетел в международный аэропорт имени Логана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон может внести семь стран в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты. По данным Politico, американская администрация рассматривает ограничения для граждан Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Танзании и Эритреи.

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