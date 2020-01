Мохаммеда Шахаба Дехгани Хоссейна Абади выслали из Штатов после того, как американская Служба таможенного и пограничного контроля объявила об усилении мер безопасности на фоне напряжённости в отношениях с Ираном, отмечает Reuters.

Northeastern student from Iran removed from US before court hearing, won’t be returned. Despite a judge’s order that he remain in custody, Mohammad Shahab Dehghani Hossein Abadi was flown out of the US, according to his attorney. https://t.co/U81MRR19YV