https://static.news.ru/photo/a1ab56ec-3cdd-11ea-bdda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Galvin/Global Look Press

Сотрудники иммиграционной службы США депортировали из страны 24-летнего гражданина Ирана, прилетевшего обучаться в частном исследовательском университете в Бостоне.

Мохаммеда Шахаба Дехгани Хоссейна Абади выслали из Штатов после того, как американская Служба таможенного и пограничного контроля объявила об усилении мер безопасности на фоне напряжённости в отношениях с Ираном, отмечает Reuters.

Northeastern student from Iran removed from US before court hearing, won’t be returned. Despite a judge’s order that he remain in custody, Mohammad Shahab Dehghani Hossein Abadi was flown out of the US, according to his attorney. https://t.co/U81MRR19YV — Art Fridrich (@Ahighervision) January 21, 2020

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен призывала остановить депортацию молодого человека и бороться с «ксенофобной политикой» президента США Дональда Трампа. Согласно официальным бумагам, иранский студент был выслан из-за опасений, что он останется в Штатах после истечения срока действия его визы. Студенческую визу Абади получил около недели назад, однако она была аннулирована, когда иранец прилетел в международный аэропорт имени Логана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон может внести семь стран в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты. По данным Politico, американская администрация рассматривает ограничения для граждан Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Танзании и Эритреи.