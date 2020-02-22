https://static.news.ru/photo/d6b65e94-5601-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Майк Хьюз Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный своими попытками доказать, что планета имеет форму блина, астронавт Майк Хьюз совершил аварийную посадку на паровой ракете в американском штате Калифорния.

Вместе со своим партнёром Уолдо Стейксом он пытался подняться на самодельном аппарате на высоту пять тысяч футов (более полутора тысяч метров). Испытатели пытались сделать это без использования современных космических технологий, так как считали, что космическая программа — правительственный заговор, передаёт Daily Mail.

Спонсором их исследований было общество «Плоская Земля», в котором придерживаются мнения, что планета действительно не шарообразная, высадки на Луну не было, а Международной космической станции не существует.

Как писал NEWS.ru ранее, Майку Хьюзу в 2018 году удалось подняться на самодельной ракете на высоту более 570 метров. Он благополучно приземлился на парашюте в пустыне Мохаве, примерно в 450 метрах от места запуска. Изобретатель сообщал, что чувствует себя нормально и жалуется только на боль в спине.