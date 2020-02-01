Стивен Кинг Стивен Кинг Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook, обвинив социальную сеть во лжи и отсутствии должной защиты персональных данных. Об этом он написал в своём Twitter.

Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей, — написал Кинг.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории России.

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