https://static.news.ru/photo/bfc8487e-44bc-11ea-8b01-fa163e074e61_660.jpgСтивен КингФото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook, обвинив социальную сеть во лжи и отсутствии должной защиты персональных данных. Об этом он написал в своём Twitter.
Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей, — написал Кинг.
I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.
Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории России.