https://static.news.ru/photo/bfc8487e-44bc-11ea-8b01-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook, обвинив социальную сеть во лжи и отсутствии должной защиты персональных данных. Об этом он написал в своём Twitter.

Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей, — написал Кинг.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории России.