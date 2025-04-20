Стало известно, зачем Маску много детей «Взгляд»: амбиции Маска могут иметь более серьезные масштабы

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В центре внимания оказались многочисленные дети миллиардера Илона Маска, рожденные преимущественно с помощью ЭКО, сообщило издание «Взгляд». Официально у предпринимателя 14 детей, однако их число может быть гораздо больше. Эта информация способствует появлению теорий о намерении Маска создать собственную династию.

Кроме того, в США обсуждают ситуацию с доступом Маска к стратегической информации. Недавно ему отменили участие в важном брифинге по американской военной стратегии в отношениях с Китаем. Из материала следует, что решение принято после вмешательства президента США Дональда Трампа. Это свидетельствует о растущем недоверии в высших эшелонах власти к деятельности бизнесмена, особенно из-за его деловых контактов с КНР, уточняет издание.

Еще один повод для дискуссии — возможная связь Маска с закрытием 30 американских дипломатических миссий, в том числе посольства в ЮАР. Эксперты полагают, что напряженные отношения Маска с властями Южной Африки и его позиция по вопросам прав белых могут играть роль в принятии внешнеполитических решений Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Маск называет своих детей «легионом» и хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта. По словам источников, близких к ситуации, потенциальных мам для своих детей руководитель DOGE находит в принадлежащей ему социальной сети Х.