Стало известно, сколько американцев считают Россию угрозой Gallup: всего 1% американцев считает Россию угрозой для США

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Абсолютное большинство американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для Соединенных Штатов Америки, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Gallup. О том, что Россия является угрозой для США, заявил лишь 1% жителей страны.

Уточняется, что за последние шесть месяцев число респондентов, которые считают РФ основным вызовом для США, ни разу не превышало 10%. Наивысший показатель в 9% был зафиксирован в марте, что было связано с обострением украинского кризиса. Однако потом он начал стабильное снижение, опустившись до 5% в апреле, до 3% в мае и до 1% в июне и июле.

Кроме того, менее 1% американцев включили в число "основных вызовов" и Китай. Куда более важными проблемами для американцев в настоящее время являются инфляция (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%).

Социологический опрос был проведен по телефону с 5 по 26 июля. В нем приняли участие 1 013 совершеннолетних американцев.

29 июня НАТО в ходе саммита в Мадриде приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Кроме того, Альянс рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Углубление партнерства России и Китая при этом было названо противоречащим ценностям блока. Сама же КНР, согласно данным концепции, стремится подорвать устоявшийся международный порядок через контроль логистики и экономику, бросая вызов интересам безопасности и ценностям НАТО.