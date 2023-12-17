Стало известно о рекордном снижении численности армии США DM: численность армии США в 2024 году станет минимальной с 1941 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Численность военнослужащих в составе Вооруженных сил США в 2024 году упадет до 1,28 млн человек, сообщила газета The Daily Mail. Отмечается, что это самый низкий показатель за более чем 80 лет.

Как заявил изданию и. о. заместителя министра обороны по кадрам и готовности Ашиша Вазирани, дефицит кадров составил 41 тыс. человек. По данным Пентагона, это происходит из-за того, что у молодых людей, родившихся после 1997 года, отмечается равнодушие к традиционным жизненным ценностям и низкое доверие к общественным институтам, в том числе и к армии.

В ведомстве считают, что это привело к разрыву между военными и значительной частью общества. По мнению Вазирани, в такой ситуации политикам необходимо объявить «национальный призыв на службу».

Ранее сообщалось, что армии США необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на покупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль. Эта сумма входит в запрошенные президентом США Джо Байденом $106 млрд, которые планируется направить на модернизацию заводов, производящих боеприпасы, по всей стране.