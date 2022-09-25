Стало известно, когда Запад может прекратить поставки оружия Киеву WSJ: поддержка Украины может прекратиться после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре

Фото: US Army

Перед стартом промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь, вопрос необходимости оказания военной поддержки Украине начнет вызывать более острые споры среди политической верхушки Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, идею пролонгации помощи Киеву могут встретить в штыки в Конгрессе США.

Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной, — сказано в статье.

Авторы материала отмечают, что республиканцы, у которых есть шансы выиграть на предстоящих выборах, не понимают, чем оправданы столь огромные траты перед избирателями в разгар внутренних проблем, включая жуткую инфляцию. Такие настроения могут усилиться в случае получения большинства в палате представителей.

Официальные лица в конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением, — резюмирует издание.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский использовал 77-ю сессию Генассамблеи ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие. Об этом он заявил в своем видеообращении, запись которого показали на экране.