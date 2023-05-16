Стало известно, сколько денег США потеряли из-за пандемии США понесли ущерб в $14 трлн из-за пандемии COVID-19

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Коронавирусная инфекция стала самой дорогостоящей катастрофой для США в этом столетии, к концу 2023 года ущерб для страны из-за пандемии достигнет $14 трлн. Такие данные приводятся в исследовании, которое провела команда экспертов из Центра политики и экономики здравоохранения имени Шеффера при Университете Южной Калифорнии и Центра анализа рисков и экономики угроз и чрезвычайных ситуаций, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, жертвами COVID-19 стали свыше 1,1 млн человек. Исследователи выяснили, что наибольшие материальные потери США связаны с приостановкой работы предприятий и падением продаж из-за закрытия магазинов, сокращения авиаперелетов и ограничения мероприятий. Количество перелетов во втором квартале 2020 года упало на 60%, число визитов в места общественного питания — на 65%, а количество покупок в магазинах — на 43%. За первые два с половиной года коронавируса наибольшие потери понесли авиаперевозки, кафе и рестораны, а также здравоохранение и сфера социальных услуг. Их удавалось стимулировать только резким подъемом онлайн-продаж, правительственными программами стимулирования и помощи, а также ростом числа американцев, которые работают из дома.

По данным экспертов, за четыре года ВВП США составит около $103 трлн. Если бы пандемии не было, то эта цифра была бы больше на 14%. Около $214 млрд были потрачены на госпитализацию заболевших. Несмотря на отмену чрезвычайного положения в США в связи с пандемией, COVID-19 продолжает влиять на экономку. Например, уровень экономической активности местных жителей только недавно приблизился к тому, который был до пандемии.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.