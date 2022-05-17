Стало известно, как разведка США помогает Украине RTVI: разведка США для помощи Украине использует спутники, беспилотники и агентуру

Вооружённые силы США / Фото The U.S. Army/flickr.com

Американская разведка, помогая Украине, использует спутниковые снимки, беспилотники и источники, близкие к принятию решений в разных странах, сообщает RTVI. При этом власти США подчёркивают, что стараются избегать прямого столкновения с Россией. Так, данные от сотрудников разведки не должны позволить ВСУ навредить высокопоставленным офицерам и министрам или атаковать российские цели за пределами Украины.

Директор по коммерческим и деловым операциям Национального агентства геопространственной разведки США Дэвида Готье рассказал, что использует снимки более чем с 200 коммерческих спутников.

Мы взяли всю IT-архитектуру, с которой мы работаем, и подключили компании через интернет напрямую к аналитикам на Украине, — уточнил он.

Отмечается, что руководит разведывательными процессами в США директор национальной разведки Эврил Хэйнс.

8 мая постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона продолжит оказывать Украине помощь в виде предоставления разведывательных данных. Принимать решения о том, как использовать эту информацию, Киев будет самостоятельно.

В свою очередь президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о помощи Украине с разведданными. Публикации в прессе о передаче важных данных хозяин Белого дома назвал контрпродуктивными.