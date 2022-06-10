Стало известно число жертв расстрела сотрудников предприятия в США Fox News: не менее трёх человек погибли в результате стрельбы на предприятии в Мэриленде

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы на предприятии в американском городе Смитсберг, штат Мэриленд. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно данным телеканала, стрельба произошла на предприятии Columbia Machine, которое производит оборудование для производства бетонных изделий, в районе квартала Байкл-роуд. Погбли не менее трёх человек.

Ранее в офисе шерифа сообщали о стрельбе на предприятии с Смитсберге. По словам правоохранителей, в результате происшествия «есть жертвы».

В офисе шерифа также сообщили, что стрелок в настоящее время не представляет угрозы. По имеющимся данным, он был ранен полицией и госпитализирован.