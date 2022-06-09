Неизвестный расстрелял сотрудников предприятия в США Неизвестный открыл стрельбу на предприятии в штате Мэриленд, есть погибшие

Фото: Twitter

Неизвестный открыл стрельбу на предприятии в американском штате Мэриленд. Об этом сообщили в офисе окружного шерифа, передает РИА Новости. По предварительным данным, есть погибшие.

Инцидент произошёл на небольшом предприятии в городе Смитсбург близ Балтимора. как сообщают правоохранители, в результате происшествия есть жертвы.

В офисе шерифа также сообщили, что стрелок в настоящее время не представляет угрозы. По имеющимся данным, он был ранен полицией и госпитализирован.

Других подробностей не сообщается.

24 мая произошла трагедия в американском городе Ювальде, штат Техас. 18-летний житель города Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.