Стало известно, чего не хватает ВСУ для контрнаступления NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для контрнаступления

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, сообщает газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона. По информации издания, следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу военной операции.

Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, — говорится в публикации.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Из полученных данных также следовало, что в Вашингтоне считают грядущую потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все-таки не станет «жизненно важным» для картины боевых действий в целом.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью страны возвращение территорий в границах 1991 года.