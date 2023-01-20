США заподозрили в подготовке к новой войне Boulevard Voltaire: США готовится к конфликту с Китаем по украинскому сценарию

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон готовит почву для новой военных действий против Китая, написал обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе. По его словам, события будут развиваться по украинскому сценарию.

В качестве доказательства автор привел недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США, который сказал, что Штаты после 2014 года Вашингтон серьезно готовились к будущему вооруженному конфликту. В частности, они обучали украинских военных и прорабатывали способы поддержки Киева.

Подобные действия планируются теперь в Японии и на Филиппинах в контексте возможного противостояния с Китаем.

9 января вооруженные силы Тайваня за сутки обнаружили вблизи своих границ 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что 9 января 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Позднее, 12 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США отмечают активное движение военных кораблей армии КНР вокруг Тайваня. По его словам, Вашингтон, однако, не указывает на неизбежность вторжения сил Китая на остров.

В начале января Baijiahao писал, что предновогоднее заявление президента России Владимира Путина о курсе на укрепление сотрудничества с Китаем является ответным действием на расширение блока НАТО. Обозреватели издания добавили, что о том же самом говорит приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу и формировании новых дивизий.