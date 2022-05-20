США заказали 13 млн доз вакцины от оспы обезьян США заказали у датской фармкомпании около 13 млн доз вакцины от оспы обезьян на $119 млн

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США заказали порядка 13 млн доз вакцины от оспы обезьян у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic, сообщает Newsweek. По данным издания, общая сумма контракта составляет около $119 млн. Такое решение было принято после зарегистрированного в штате Массачусетс случая заражения мужчины.

Приказ был издан на фоне опасений по поводу случаев оспы обезьян, зарегистрированных в Великобритании, а также одного случая заболевания в Массачусетсе, — говорится в статье.

Представители фармкомпании сообщили, что первые дозы вакцины будут изготовлены в 2023-м, а основной объем поступит в 2024 и 2025 годах. Препарат будет изготовлен на основе предыдущих разработок и поступит в США в лиофилизированной версии с увеличенным сроком хранения.

Случаи заражения вирусом уже были выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Британии, Швеции, Испании, Австралии, Канаде и ФРГ.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вирус оспы обезьян вызывает серьёзное беспокойство в РФ. По его словам, хотя зарегистрированные случаи единичные, это все равно неприятная информация.