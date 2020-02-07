Правительство США ввело новый пакет санкций против венесуэльской авиакомпании Conviasa и 40 самолётов.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отметило, что перевозчик является крупнейшим в стране. Попадание в санкционный список означает для него заморозку активов в Штатах. Также физические и юридические лица США не смогут предоставлять компании свои услуги,
Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле.
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