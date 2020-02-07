https://static.news.ru/photo/2b893226-49e0-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Правительство США ввело новый пакет санкций против венесуэльской авиакомпании Conviasa и 40 самолётов.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отметило, что перевозчик является крупнейшим в стране. Попадание в санкционный список означает для него заморозку активов в Штатах. Также физические и юридические лица США не смогут предоставлять компании свои услуги, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле.