Госдеп США увидел опасность в «углублении альянса» России и Ирана В Госдепе США заявили, что встревожены «углублением альянса» РФ и Ирана

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Американская администрация встревожена «углублением альянса» России и Ирана, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном и не допустит потери позиций на Ближнем Востоке.

Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов. <...> Как заявил в июле президент [США Джо] Байден, мы не бросим Ближний Восток, оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран, — заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что США нацелены на взаимодействие с зарубежными партнерами с целью сдерживания такой деятельности Тегерана, которую Вашингтон сочтет дестабилизирующей.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что обвинения западных стран в экспорте Ираном БПЛА в Россию представляют собой дезинформацию. По его словам, такие обвинения являются искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран.

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против Ирана вызывает разочарование, отметил он.