США решили «наказать» Грузию санкциями из-за закона об иноагентах Госдеп: США введут визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Белый дом планирует ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.

Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить, — указал американский политик.

При этом в Госдепе официально не объявили о точных датах принятия ограничительных мер. Как отметил Миллер, Белый дом обеспокоен решением грузинского парламента. Закон об иноагентах отклоняет республику от демократического пути, добавил он.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что документ «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу с 3 июня. Закон призван укрепить политическую, экономическую и социальную системы страны по отношению к вмешательствам извне, обратил внимание парламентарий.

До этого Миллер передал в письменном заявлении, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. По его словам, действия правительства республики несовместимы с демократическими ценностями.