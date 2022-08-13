США развернут в Европе временный контингент из 260 военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба американской армии.
В заявлении сказано, что сухопутные войска США «объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл <...> в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО». Документ гласит, что данное развёртывание является «временным» и представляет собой ответ на «вторжение на Украину».
Размещение военных произойдёт этой осенью. Точные сроки, когда и куда отправятся американские войска, не указаны.
Ранее президент США Джо Байден во время поездки по Европе объявил о продлении присутствия американских войск в Польше. Часть американских сил была направлена в республику в начале 2022 года.