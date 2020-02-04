https://static.news.ru/photo/3ca67606-4790-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

ВМС США разместили новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 (SLBM) на подводных лодках для «сдерживания таких противников, как Россия». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Соединённых Штатов.

Министерство определило требование «модифицировать небольшое число боеголовок баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок» в качестве ответа на то, что потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами, — процитировали заявление замминистра обороны Джона Руда в агентстве.

Джон Руда добавил, что ракеты продемонстрируют потенциальным противникам гарантию США реагировать на «любые угрозы», а также покажут, что у противников нет преимуществ.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что план США по сдерживанию России, который подразумевает нападение на Крым маловероятен. Депутат пояснил, что Россия не позволит США атаковать свою территорию.