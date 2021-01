США расширили санкционный список против Ирана

https://static.news.ru/photo/1d5e1a6e-55b9-11eb-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

США внесли в санкционные списки по Ирану 16 организаций и трёх человек, в том числе одного по обвинению в терроризме. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Как отмечается, в список террористов ведомство добавило гражданина Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави.

Под санкции США попали организации: Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие, пишет РИА Новости.

Ранее власти Ирана заявили, что намерены выслать из страны экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если США не снимут с Тегерана санкции, введённые после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Член президиума иранского парламента Ахмад Амирабади подчеркнул, что у американской стороны на выполнение своей части договорённостей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) есть месяц с момента инаугурации нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Тегеран пошёл на ядерную сделку с мировым сообществом (СВПД) при условии отмены американских санкций, напомнил Амирабади, однако санкции после выхода США из сделки были восстановлены, писал NEWS.ru.

В декабре 2020 года США расширили перечень санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций, связанных с нефтегазовой сферой. Все эти компании зарегистрированы в ОАЭ. По данным Вашингтона, они поддерживают сырьевой сектор экономики Тегерана: нефтехимический и нефтяной секторы являются главными источниками дохода иранского режима.