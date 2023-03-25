США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты Defense News: США провели второе испытание гиперзвуковой ракеты класса «воздух - земля»

Фото: U.S. Air Force Christopher Okula - Edwards Air Force Base/wikipedia

ВВС США провели второй запуск полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса «воздух-земля». Об этом сообщает еженедельник Defence News. Испытания проводились в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

По данным издания, запуск изделия состоялся 13 марта, его проводила компания Lockheed Martin у побережья южной части штата Калифорния с борта бомбардировщика B-52H Stratofortress. Самолетом управлял экипаж из состава 412-го испытательного крыла ВВС США, дислоцированного на базе Эдвардс.

Новый запуск позволил провести комплексное измерение показателей эффективности ракеты. В США заявили, что «достигли некоторых целей», однако подробностей не уточнили.

Первый успешный запуск образца AGM-183 прошел 9 декабря 2022 года. По имеющимся данным, ракета сумела развить скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, она пролетела по заданному курсу и взорвалась на запланированном участке траектории.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.