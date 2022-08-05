США проведут отложенный из-за Тайваня пуск МБР Белый дом: США вскоре проведут отложенный из-за ситуации вокруг Тайваня пуск МБР

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Американские военные в ближайшее время проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Мероприятие было отложено на текущей неделе в связи с напряженностью вокруг Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

США будут действовать решительно, но также твёрдо и ответственно. Мы не считаем, что дальнейшая эскалация отвечает нашим интересам, интересам Тайваня и региона. Поэтому давно запланированный на эту неделю запуск МБР Minuteman III был перенесён на ближайшее будущее, — заявил Кирби.

Он также подчеркнул, что США демонстрируют поведение «ответственной ядерной державы» на фоне «дестабилизирующих ситуацию военных учений» Китая вокруг Тайваня.

Мы продолжим демонстрировать прозрачность при проведении США пусков межконтинентальных баллистических ракет и своевременно уведомлять об этом, Китай часто отвергает эту практику, — сказал Кирби.

Он также заверил, что перенос пуска МБР не скажется негативно на американских средствах сдерживания. По словам Кирби, новая дата испытаний уже определена, но называть её он не стал.