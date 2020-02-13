https://static.news.ru/photo/cc5c8f22-4eea-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Кадр компьютерной анимации полёта Hypersonic Test Vehicle 2 Фото: DARPA

Пентагон начнёт активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, сообщил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

По его словам, текущий год является ключевым для разработки такого вида оружия.

Ведомство начинает активно проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем, — говорится в письменных показаниях Ричарда перед сенатом.

Он также подчеркнул, что работа в данном направлении обеспечит стране «постоянное, видимое и глобальное присутствие», которое нацелено на поведение противника на каждом этапе конфликта без пересечения ядерного порога, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США свернули программу разработки гиперзвукового оружия из-за нехватки средств. В проекте бюджета расходы на эти цели были сокращены на треть. Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response).