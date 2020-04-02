США приобрели доставленное из РФ медицинское оборудование

США купили у России медицинское оборудование, доставленное в Нью-Йорк 1 апреля.
Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус. По её словам, оборудование передано американскому Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
Ортэгус отметила, что Вашингтон и Москва будут и дальше поддерживать друг друга во время кризисов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что наибольшее число смертей за день с момента вспышки коронавируса нового типа в Китае зарегистрировано за 1 апреля в США.
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