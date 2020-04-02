США приобрели доставленное из РФ медицинское оборудование

https://static.news.ru/photo/722f150e-74bc-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба постпреда РФ при ООН/РИА Новости

США купили у России медицинское оборудование, доставленное в Нью-Йорк 1 апреля.

Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус. По её словам, оборудование передано американскому Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.

Ортэгус отметила, что Вашингтон и Москва будут и дальше поддерживать друг друга во время кризисов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что наибольшее число смертей за день с момента вспышки коронавируса нового типа в Китае зарегистрировано за 1 апреля в США.