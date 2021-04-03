США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

В США производство вакцины AstraZeneca было прекращено на заводе в Балтиморе. Это произошло после того, как там же ошибка при производстве вакцины Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз препарата. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники

По данным источников издания, теперь предприятие компании Emergent BioSolution займётся выпуском исключительно однокомпонентной вакцины от Johnson & Johnson, дабы избежать смешивания вакцин в будущем.

Такое решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolution, сотрудничавшее с двумя создателями вакцин, случайно смешала компоненты двух препаратов при производстве. В результате регулирующие органы отложили авторизацию производственных линий завода.

В AstraZeneca заявили, что будут вместе с администрацией США работать над поиском альтернативного места производства.

В настоящее время в США официально одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее постпред России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил о том, что всё большее число стран разочаровывается в глобальном механизме распределения вакцин COVAX. Причина кроется в том, что производители не выполняют своих обязательств по поставкам. Об этом писал NEWS.ru.