США попросили РФ не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили коллег из РФ не публиковать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете, — сообщило издание.

При этом в Госдепе, по данным WP, признают, что Москва может поступить иначе. Ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым Москвой требованиям, но в Белом доме считают, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент РФ Владимир Путин, «имеет смысл».

Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперёд или нет, это отвечает нашим интересам, — сообщил изданию неназванный источник в администрации президента США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что письменный ответ на российские инициативы будет представлен на следующей неделе. Она также выразила надежду, что последует новая встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали российские предложения по гарантиям безопасности. Новый раунд переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном может пройти уже в феврале.