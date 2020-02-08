https://static.news.ru/photo/b03a7bfc-4b5b-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: DoD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон предложил многомиллионную награду за информацию о двух главарях «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (запрещённая в России террористическая организация). В частности, речь идёт о Сааде аль-Авлаки и Халеде Батарфи.

Согласно заявлению, власти США готовы перечислить $6 млн за информацию, которая приведёт к аресту первого преступника и $5 млн за второго. Данное предложение относится к программе «Вознаграждение за справедливость», пишет ТАСС.

Отмечается, что американская разведка искала ар-Райми с помощью беспилотников, когда получила информацию от информатора в Йемене.

В ноябре 2019 года Госдеп предлагал за информацию о Сааде аль-Авлаки и Ахмеде Махмуд аль-Коси около $10 млн. Об этом информировал NEWS.ru.