США планируют масштабный вывод войск из Европы Politico: США планируют вывести до трети своего контингента из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передислокации до 30% своего военного контингента из Европы, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в НАТО. По его словам, речь идет о почти 30 тысячах военнослужащих из нынешних 90–100 тысяч.

По словам источника, окончательное решение по этому вопросу будет принято в сентябре по итогам стратегического обзора глобальной расстановки сил. Издание связывает планы США с растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и желанием Вашингтона оптимизировать военные расходы.

В настоящее время США содержат сеть из одной тысячи военных баз в более чем 80 странах мира, где дислоцировано не менее 170 тысяч военнослужащих. Крупнейшие американские гарнизоны традиционно размещены в Японии, Германии и Южной Корее.

Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает новую финансовую схему для поддержки Украины американским оружием без ущерба для собственных финансов. Согласно предложению, вооружение будет передаваться ВСУ из европейских запасов, с последующей покупкой замены и выкупом продукции, предназначенной для других стран.