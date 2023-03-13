США предрекли катастрофические последствия из-за противостояния с Россией Эксперт из Египта Адель: США предрекли катастрофические последствия из-за противостояния с Россией

Фото: МО Украины

США ожидают катастрофические последствия на фоне противостояния с Россией, считает египетский обозреватель Ахмед Адель. Вашингтон пытается создать видимость военной и политической мощи в конфликте на Украине, но в реальности это может негативно отразиться на США, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на InfoBrics.

У США и их партнеров по НАТО заканчиваются боеприпасы и оружие для отправки на Украину. <...> Изображение Байденом Украины как горнила новой эры американского господства может привести к совершенно иной и более катастрофической расплате, — говорится в статье.

Эксперт отмечает, что гегемония США заканчивается, несмотря на все попытки сохранить свое влияние. По словам Аделя, ситуация на Украине только подтверждает начавшийся упадок однополярного мира. Россия не только смогла выстоять против санкций, введенных на фоне специальной военной операции, но и вступила в активную геополитическую борьбу.

Адель отметил, что многие страны ищут способ противостоять Вашингтону. С этим связано укрепление БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, где ведущие роли играют Россия и Китай. По мнению обозревателя, мир идет к новой многополярной системе устройства.

Однополярная гегемония в «предсмертной агонии», — констатирует эксперт.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее опубликовал статью, в которой предложил «вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира». По словам Медведева, многополярный мир окажется сложнее однополярного, и Москву полностью это устраивает.