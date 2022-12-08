США отвергли возможность координации ударов Украины по России Пентагон: США не координировали удары Украины по территории России

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США не были в курсе ударов Украины по территории РФ и не контактировали с Киевом по данному вопросу. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости. При этом она подчеркнула, что Штаты не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией.

Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России. <...> Я бы не сказала, что мы находимся на постоянной коммуникации или контакте относительно ударов, — сказала Сингх.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон не помогал Киеву наносить удары по России. Он подчеркнул, что Америка не поощряет Украину к атакам по территории РФ.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.