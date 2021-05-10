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США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков

00:59, 11 мая 2021
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer — BioNTech для подростков 12–15 лет одобрил медицинский регулятор США FDA. Об этом говорится в сообщении организации.

По словам исполняющей обязанности руководителя FDA Джанет Вудкок, это решение является важным шагом в борьбе с пандемией.

Как пояснили в FDA, речь идёт об экстренном разрешении в условиях пандемии. Окончательное разрешение может последовать позднее. При этом вакцинировать подростков начнут уже в ближайшие дни.

До этого момента вакцина была разрешена к применению для лиц старше 16 лет.

Ранее стало известно, что Россия и Азербайджан ведут переговоры о возможности производства Баку вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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