США не выявили всплеска COVID-19 в районах с частичной отменой ограничений

https://static.news.ru/photo/7fb638de-9856-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Власти США не наблюдают всплеска заболеваемости коронавирусом в тех районах страны, где ограничения, введённые на фоне пандемии COVID-19, постепенно начали отменять.

Об этом сообщил глава американского Минздрава Алекс Азар в эфире телеканала CNN. По его словам, к отмене ограничений в разных штатах страны нельзя подходить с «одной и той же меркой», это решение должны принимать местные власти в каждом из 50 штатов, передаёт ТАСС. Федеральное правительство может лишь предоставить «экспертный опыт и поддержку».

Мы не видим вспышек в тех местах, которые начинают открываться. Но мы всё ещё видим такие вспышки в некоторых районах, закрытых из-за специфической ситуации, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия и Соединённые Штаты могут объединить усилия и успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с коронавирусом и терроризмом. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.