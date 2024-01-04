США не увидели готовности России к переговорам по Украине Кирби: США не видят готовности президента России Путина к переговорам по Украине

Фото: Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

США не замечают готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости. Он также призвал конгресс утвердить запрос о новой помощи для Киева, отметив, что у администрации нет возможности поставлять дополнительное вооружение Украине.

Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам, — отметил Кирби.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского и министра обороны страны Рустама Умерова уйти в отставку. Он пояснил, что глава государства и руководитель Минобороны демонстрируют своими действиями полную беспомощность. Соскин добавил, что в сложившейся ситуации Киеву необходимо идти на переговоры с Москвой и при этом соглашаться на ее условия для прекращения огня.

Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что конфликт на Украине «зашел в тупик», а Киев не может добиться успехов на фронте. По его мнению, развитие технологий не дает возможности продвинуться дальше в конфликте, поэтому изменений в ближайшее время ждать не стоит.