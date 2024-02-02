США назвали себя незаменимыми помощниками Украины Белый дом: поддержка Украины Евросоюзом не может стать заменой помощи США

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Предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что американские власти призывают Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку.

Это пакет финансовой помощи, не предназначенный для военной поддержки. <...> Это не замена американскому лидерству в том, что касается военной помощи. Вот почему по-прежнему жизненно важно далее призывать Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности, — подчеркнул Кирби.

В четверг, 1 февраля, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что помощь Евросоюза пойдет «на оружие и выплаты учителям».

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал членов организации одобрить увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для помощи Украине. Он также пригрозил странам, которые откажутся от этой инициативы, указав, что в противном случае им придется платить «более высокую цену».

Также сообщалось, что Евросоюз передал Киеву уже 330 тысяч снарядов и ракет. За год организация обещала поставить в страну 1 млн боеприпасов, однако сдержать слово удалось лишь наполовину.