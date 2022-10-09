США нашли способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ WP: в США предложили вывести армию из ОАЭ и Саудовской Аравии из-за их решения сократить нефтедобычу

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Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Ряд членов палаты представителей США предложил вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+, в рамках которого добыча нефти будет сокращена на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Washington Times. Вывод американского контингента из вышеуказанных государств будет осуществлен согласно проекту «Закона о напряженном партнерстве».

Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии с Украиной, — заявили депутаты.

Соответствующий проект был представлен демократами Томом Малиновски, Шоном Кастеном и Сьюзан Уайлд, он предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, в том числе комплексы Patriot и THAAD.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча энергоносителя сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. Прогнозируется, что в ближайшие два месяца стоимость может вырасти до $100 за баррель.

Министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что сокращение добычи нефти негативно сказывается на мировой экономике. По ее словам, Вашингтон обеспокоен таким решением, поскольку оно может повлиять на рынки развивающихся стран.