США

США направят аппараты ИВЛ в Эквадор и Индонезию

17:29, 24 апреля 2020
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор со своим эквадорским коллегой Ленином Морено. Он сообщил, что южноамериканская страна изо всех сил сражается с коронавирусом, и пообещал оказать помощь в борьбе с пандемией.

Мы отправим им крайне необходимые аппараты ИВЛ, которых мы в последнее время произвели много, и будем помогать другими способами, — написал американский лидер в посте в Twitter.

Трамп также пообщался с лидерами Сальвадора и Индонезии Найибом Букеле и Джоко Видодо и пообещал поставить аппараты искусственной вентиляции лёгких и в эти страны.

В городе Гуаякиль в Эквадоре умерших от COVID-19 пришлось хоронить в братской могиле. Среди вероятных жертв коронавируса в стране — россиянка Елена Калистратова, которая умерла после операции. Её супруг рассказал, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за инфекции, попавшей в организм через сломавшийся зуб, писал NEWS.ru.

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