США направят аппараты ИВЛ в Эквадор и Индонезию

https://static.news.ru/photo/9c185726-8638-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор со своим эквадорским коллегой Ленином Морено. Он сообщил, что южноамериканская страна изо всех сил сражается с коронавирусом, и пообещал оказать помощь в борьбе с пандемией.

Мы отправим им крайне необходимые аппараты ИВЛ, которых мы в последнее время произвели много, и будем помогать другими способами, — написал американский лидер в посте в Twitter.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic if Equador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

Трамп также пообщался с лидерами Сальвадора и Индонезии Найибом Букеле и Джоко Видодо и пообещал поставить аппараты искусственной вентиляции лёгких и в эти страны.

В городе Гуаякиль в Эквадоре умерших от COVID-19 пришлось хоронить в братской могиле. Среди вероятных жертв коронавируса в стране — россиянка Елена Калистратова, которая умерла после операции. Её супруг рассказал, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за инфекции, попавшей в организм через сломавшийся зуб, писал NEWS.ru.