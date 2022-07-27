США направили авианосец Ronald Reagan в сторону Тайваньского пролива SCMP: Белый дом направил авианосец Ronald Reagan в сторону Тайваньского пролива из-за возможного визита Пелоси

Фото: Petty Officer 1st Class Ian Cott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец ВМС США «Рональд Рейган»

Авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море и в дальнейшем может выйти в сторону Тайваньского пролива, пишет South China Morning Post (SCMP). Активность американского флота вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В гонконгской газете написали, что судно вышло из порта Сингапура 25 июля в сопровождении крейсера и эсминца, снабженных управлеямыми ракетами.

Американский авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа, включающая эсминец с управляемыми ракетами и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура в понедельник, направляясь на северо-восток в сторону Южно-Китайского моря, — сообщаетиздание.

Несмотря на то, что военнослужащие США скрывают конечную точку направления авианосца, при сохранении текущего курса судно прибудет в Тайваньский пролив в ближайшее время, пояснили в газете

Ранее сообщалось, что армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визита Пелоси на Тайвань. В Пекине пообещали принять силовые меры, если политик пойдет дальше.