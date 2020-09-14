США намерены разместить 150 сверхзвуковых боевых самолётов на Аляске

https://static.news.ru/photo/eadb78f4-f6e3-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mc2 Samantha Jetzer/U.S. Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют разместить 150 военных самолётов пятого поколения в Арктике на Аляске, сообщил сенатор от штата Дэн Салливан.

Как уточнил сенатор, это будут самолёты F-35 и F-22. F-22 в США более не производятся. F-35 — истребитель, способный развивать сверхзвуковые скорости, взлетать с короткой полосы и совершать вертикальные взлёт и посадку.

У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолётов пятого поколения, — цитирует Салливана РИА Новости.

Также сенатор добавил, что США расширят порт Ном на Аляске, который должен стать первым глубоководным портом Соединённых Штатов за полярным кругом. Он подчеркнул, что это «пошлёт сигнал» таким странам, как Россия и Китай, относительно того, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти наблюдают усиление активности России в районе Аляски, а также в других частях мира.