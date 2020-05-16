США могут возобновить финансирование ВОЗ на уровне Китая

https://static.news.ru/photo/7eea89ee-9736-11ea-b34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения на том уровне, на котором это делает Китай. Об этом говорится в письме гендиректору организации Тедросу Адханому Гебрейесусу.

В письме также отмечается, что США видят недостатки в работе ВОЗ, но всё же считают, что у неё есть потенциал, сообщает Fox News.

Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то мы рассмотрим возможность увеличения, — говорится в письме.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за обострения критики Вашингтона в адрес китайских властей заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал Штаты перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс».