США могут возобновить финансирование ВОЗ на уровне Китая

Администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения на том уровне, на котором это делает Китай. Об этом говорится в письме гендиректору организации Тедросу Адханому Гебрейесусу.
В письме также отмечается, что США видят недостатки в работе ВОЗ, но всё же считают, что у неё есть потенциал, сообщает Fox News.
Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то мы рассмотрим возможность увеличения, — говорится в письме.
Как ранее писал NEWS.ru, из-за обострения критики Вашингтона в адрес китайских властей заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал Штаты перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс».
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