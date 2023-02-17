США хотят направить аудиторов в зону СВО

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон хочет направить в зону проведения военной операции на Украине аудиторов для проверки целевого использования предоставленной Киеву военной и экономической помощи, об этом в интервью The Wall Street Journal рассказали инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития. Чиновники напомнили, что республике выделялась поддержка, сумма которой равна $110 млрд.

Высокопоставленные надзорные органы, отвечающие за отслеживание военной и экономической помощи США Украине на сумму более $110 млрд, заявили, что они будут настаивать на направлении аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий, чтобы усилить мониторинг по мере расширения масштабов и объемов американской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк заявил, что официальные лица США в частном порядке подали Киеву сигнал о том, что помощь от Запада не может быть безграничной. Эксперт считает, что для продолжения помощи командование ВСУ должно совершить решительный прорыв на поле боя и изменить динамику конфликта в свою пользу.

При этом глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд заявила, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную поддержку на общую сумму $9,9 млрд. По ее словам, транш поступит в ближайшие месяцы.